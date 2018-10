Colégio de Sumaré espera receber mil justificativas

Uma escola estadual de Sumaré espera receber, até o final do dia, mil pessoas para justificar o voto. A estimativa é feita com base ma procura do primeiro turno. A escola Professora Alice Antenor de Souza fica no bairro Rosa e Silva, na região do Picerno, e conta com muitos moradores originais de outros estados do país, como Paraná, Minas Gerais e Bahia. A justificativa pode ser feita até as 17h com documento de identidade e título de eleitor.

Gerente de organização escolar, Marcia Cristina de Toledo trabalha há oito anos como mesária do setor de justificativas dessa escola. Todo o ano, a procura pelo serviço é grande – e sempre são os mesmos eleitores que comparecem para justificar o voto. No primeiro turno das eleições 2018, uma fila chegou a se formar nesse colégio ao final da tarde por conta da alta procura. Foto: Marina Zanaki/O Liberal

“Geralmente vem a família inteira justificar. O voto é muito importante para a cidadania brasileira, e a transferência de títulos deveria ser mais incentivada pelo Cartório Eleitoral. Os eleitores acham que vai dar muito trabalho transferir e acham mais cômodo ficar com o título de outro estado”, apontou.

Até as 10h30 deste domingo (28), cerca de 200 pessoas haviam procurado a escola para justificar o voto. Esse colégio recebe cerca de 6 mil eleitores.