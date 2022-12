Cinco pessoas da mesma família morrem afogadas

Familiares tentaram salvar duas crianças que se afogavam e também faleceram - Foto: Divulgação

As cinco pessoas de uma mesma família que morreram afogadas neste sábado (24) na cidade de Dois Córregos (SP) seriam moradoras de Sumaré. A informação foi postada pelo vereador Willian Souza (PT) em suas redes sociais, e a reportagem confirmou com a funerária responsável que ao menos uma das vítimas morava na cidade.

A tragédia aconteceu em uma prainha do Rio Tietê, no interior de São Paulo. De acordo com informações da Agência Estado, as vítimas tentaram socorrer uma criança que se afogava.

O grupo familiar se banhava nas águas do rio, no local conhecido como Baixão da Serra, entre Dois Córregos e Mineiros do Tietê, muito frequentado por moradores da região. No fim da tarde do sábado, véspera do Natal, uma criança de cinco anos começou a se afogar e se agarrou à outra, de sete anos. As duas afundaram.

A avó, de 65 anos, tentou salvar os netos e também começou a se afogar. A mãe das crianças e um adolescente de 17 anos, que também fazia parte da família, foram em socorro dos três e afundaram nas águas do rio.

Quatro corpos foram retirados da água no mesmo dia, mas o adolescente continuava desaparecido. O quinto corpo foi encontrado por volta das 16h10 deste domingo (25), segundo o Corpo de Bombeiros de Jaú informou à reportagem do LIBERAL. A corporação não deu mais detalhes da ocorrência.

Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Jaú e ainda não tinham sido identificados.

Segundo os bombeiros informaram à Agência Estado, a família era de Suzano, na região metropolitana de São Paulo, e estava em Dois Córregos para passar o Natal na casa de parentes.

“TRAGÉDIA COM FAMÍLIA DE SUMARÉ (…)Estamos acompanhando essa triste situação e junto com o Prefeito Luiz Dalben e Dirceu Dalben – Deputado Estadual, estamos dando assistência aos familiares e amigos. Nossos sinceros sentimentos e que Deus console o coração de todos familiares e amigos”, escreveu o parlamentar Willian Souza, que é presidente da Câmara de Sumaré.

Segundo a funerária de Sumaré responsável pelo atendimento, os sepultamentos estão marcados para a manhã desta segunda-feira (26), no Cemitério da Saudade. (com informações da Agência Estado)