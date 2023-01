Chuva forte provoca queda de árvores em Sumaré e Hortolândia

A chuva forte que caiu entre o fim da tarde e início da noite desta terça-feira (17) provocou a queda de árvores em vários pontos na RPT (Região do Polo Têxtil). Em Sumaré, uma árvore caiu e comprometeu a fiação elétrica do Condomínio Califórnia. Na região do Matão ocorreram outros três casos, de acordo com a Defesa Civil do município.

Em um dos casos, um carro foi atingido por uma árvore – Foto: Defesa Civil de Sumaré / Divulgação

Já em Hortolândia, equipes das Secretarias de Meio Ambiente, Serviços Urbanos, Defesa Civil e Mobilidade foram acionadas para atenderem ocorrências nas ruas Joana D’arc de Paiva (Jardim São Camilo), 12 de Junho (Jardim Mirante), além da Domingos Rodrigo de Oliveira e da Praça Diogo Cerdan, ambas no Jardim Nossa Senhora de Fátima.

Várias ocorrências de quedas de árvores foram registradas na região – Foto: Defesa Civil de Sumaré / Divulgação

Também foram registradas quedas de árvores próximo ao Corredor Metropolitano, Rua Industrial Geovane Passarela (Jardim Santa Clara do Lago), Rua Odete Vieira Santos (bairro Nova Hortolândia), Rua Pedro Ferreira (Jardim das Laranjeiras), Rua Angélica (Jardim São Sebastião) e na Rua Congonhas (Jardim Nova América).