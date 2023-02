Chapéu Brasil estuda meios de ressarcir público após confusão e cancelamento do show de MC Daniel

Mc Daniel disse que deixou o local temendo pela vida - Foto: Reprodução

Os fãs do MC Daniel, que não assistiram ao show no último domingo (5), no Chapéu Brasil em Sumaré, após o atraso e cancelamento do evento, podem procurar os organizadores da casa de shows para solicitarem o reembolso dos ingressos.

Segundo informou o Chapéu Brasil, neste momento, estão sendo realizadas tratativas com o escritório do cantor, pois de acordo com os organizadores, toda a confusão que gerou o cancelamento, foi causada exclusivamente pelo artista.

O assunto, de acordo com o Chapéu Brasil, está sendo discutido pelo jurídico da casa, que aguarda uma resposta da equipe do MC para definir as responsabilidades sobre os custos organizacionais do próprio show e ressarcimento dos ingressos aos fãs.

Apesar desse momento de análise, o Chapéu Brasil informou ao LIBERAL, que todas as informações e procedimentos para devolução, podem ser solicitadas por meio do WhatsApp (19) 9. 9824-8291. A casa pontuou que assim que houver uma decisão, ela será repassada às pessoas que entrarem em contato por esse telefone.

A assessoria do MC Daniel foi procurada para falar sobre as negociações, mas não quis se posicionar.

Confusão: O show do MC Daniel, que deveria ser realizado por volta de 3h30 deste domingo (5), no Chapéu Brasil, foi cancelado após um atraso de mais de 3h do cantor. Houve confusão e muitos fãs danificaram a estrutura da casa de shows e cercaram a van do artista, que deixou o espaço por medo de ser agredido.

O MC alega que estava dormindo até que a sua equipe terminasse de montar os equipamentos para subir ao palco, momento em que organizadores da casa de shows teriam instigado os fãs a jogarem garrafas de água na van onde ele estava. O Chapéu Brasil nega. Depois disso o cantor deixou o espaço.