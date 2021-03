Centro de Sumaré pode ter oscilações no abastecimento de água nesta quarta

Previsão é que o serviço seja totalmente regularizado no período da tarde do mesmo dia

A BRK Ambiental, concessionária dos serviços de água e esgoto de Sumaré, vai realizar uma manutenção preventiva no sistema de bombeamento da Estação de Tratamento de Água I, na Vila Menuzzo, nesta quarta-feira (24).

Por conta disso, bairros da região central da cidade podem ter oscilações no abastecimento de água. A previsão é que o serviço seja totalmente regularizado no período da tarde do mesmo dia.

Os bairros afetados são: Parque Ongaro, Parque Versailles, Planalto do Sol, Jardim Marchissolo, Jardim Paulista, Jardim Residencial Veccon, Jardim São Carlos, Jardim São Rocchi, Parque Emilia, Vila Juliana, Horto Florestal, Jardim Eldorado e Centro.

Diante da situação, a concessionária reforça a importância do consumo consciente por parte da população.

“As manutenções preventivas causam um impacto menor no abastecimento, uma vez que a população é comunicada com antecedência. São medidas adotadas para antecipar potenciais problemas, o que garante a plena operacionalização do sistema”, explica Rafaella Lange, gerente de operações da BRK Ambiental em Sumaré.

Em caso de dúvidas, ligue para 0800 771 0001. A ligação é gratuita e o atendimento funciona 24 horas por dia.