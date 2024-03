CCR AutoBAn está com vagas abertas para motorista de caminhão na região

A CCR AutoBAn, concessionária responsável pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes, está com vagas de trabalho para motoristas de caminhão. Para se candidatar é preciso ter ensino fundamental completo, residir em Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia ou Campinas, além de ter experiência com caminhão Toco, Truck ou Carreta, carteira de habilitação dentro da validade e nas categorias D ou E, além de disponibilidade para realizar turnos de 12 horas.

A concessionária oferece salário compatível com a função, benefícios como assistência médica e odontológica, participação nos lucros, previdência privada, seguro de vida, vale refeição ou alimentação no valor de R$ 807, licença maternidade de seis meses e paternidade de 20 dias, gympass (academia) e day off (folga) no dia do aniversário.

As vagas são para profissionais que conduzirão guincho leve, munck ou caminhão boiadeiro aos locais solicitados para atendimento de ocorrências.

Mais informações sobre as vagas podem ser conferidas no site disponibilizado para o serviço.