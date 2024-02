Caso Invest Motors tem ao menos 30 condenações criminais em Sumaré

Justiça pune empresário por revenda de veículos com preços abaixo do mercado que não foram entregues; acusado em mais de 80 ações, ele nega crimes

Sede da Invest Motors, em 2017 local virou motivo de dor de cabeça para compradores - Foto: Arquivo_Liberal

O empresário José Adalberto Carvalho, responsável pela loja de revenda de veículos Invest Motors, de Sumaré, foi condenado em ao menos 30 ações criminais pelo crime de estelionato nos últimos três meses, conforme um levantamento do LIBERAL em dados do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo). As penas variam entre 2 e 4 anos de prisão, em regime fechado. Ele está solto e poderá recorrer em liberdade.

Carvalho chegou a ser alvo de mais de 300 inquéritos na Polícia Civil de Sumaré entre 2016 e 2017 após centenas de vítimas relatarem que pagaram por carros negociados pela loja, com preços abaixo do mercado, mas que nunca receberam os veículos. Em meio às reclamações e alegações de golpe, a loja foi fechada, deixando compradores no prejuízo. Nas ações, o empresário nega o crime e diz que não teve a intenção de enganar os compradores. Ele alega que seu negócio colapsou e que a loja foi fechada por conta das ameaças que passou a receber.

O levantamento do LIBERAL, realizado na última semana, identificou 86 ações criminais contra Carvalho na 1ª Vara Criminal de Sumaré. A maioria delas foi ajuizada em 2017 e só começou a ser julgada recentemente. No total, o prejuízo somado relatado pelas vítimas nos processos passa de R$ 1 milhão.

Em 30 ações, já houve condenações, que têm sido parciais. Além de Carvalho, o Ministério Público também pedia a punição para a esposa e os filhos do empresário, que eram ligados aos negócios. No entanto, o juiz do caso tem absolvido os familiares.

Em ao menos 14 processos, o julgamento teve como resultado a extinção da punição – na prática, a absolvição dos acusados. Isso porque uma mudança na legislação em 2020 determinou que vítimas do crime de estelionato precisam manifestar interesse de que as acusações sejam analisadas pela Justiça. Nos 14 processos, porém, não houve essa manifestação.

Na 1ª Vara Criminal, ainda estão em andamento outros 42 processos, sem prazo para julgamento. O teor das ações é semelhante. Compradores relatam que ficaram sabendo das ofertas da Invest Motors – alguns pelo WhatsApp –, que anunciava carros a preços até 40% abaixo do mercado.

Houve quem negociasse, por exemplo, entre 2016 e 2017, um Honda Fit e uma VW Amarok por R$ 95 mil. As vítimas se mostravam convencidas, segundo as investigações, porque outras pessoas chegaram a receber os veículos comprados.

Para justificar o baixo preço, a loja dizia que os veículos eram de leilões e recuperados por financeiras de proprietários que não conseguiram bancar os financiamentos. Nos processos, entretanto, o juiz do caso aponta que a defesa sequer conseguiu comprovar quais eram os leilões em que constavam os carros negociados.

Também considerou o plano de Carvalho como “incerto e com poucas chances de êxito” por conta da grande quantidade de veículos que negociou e o porte do mercado de veículos leiloados na região.

Os compradores, no entanto, faziam transferências bancárias antes mesmo de ter acesso aos carros. Em um dos casos, uma vítima chegou a comprar 11 veículos, escolhidos por meio de um grupo no WhatsApp, e pagou por todos eles R$ 309 mil. Neste caso, julgado em outubro, Carvalho recebeu a pena mais alta identificada pelo LIBERAL entre as 86 ações – 4 anos e 6 meses de prisão em regime fechado.

Para condenar o empresário, o juiz Aristóteles de Alencar Sampaio considerou situações que apontavam para algo planejado e fraudulento. Uma delas foi o fato de que Carvalho abriu empresas pouco antes de as reclamações de veículos pagos e não entregues começarem. Outra foi a necessidade de pagamento antecipado do valor total do veículo que seria adquirido nos supostos leilões. E a apropriação destes valores.

A maneira como serão cumpridas as penas aplicadas pela Justiça a Carvalho, bem como o tempo que ele poderá passar preso, ainda dependerá da análise de recursos e das condenações. O LIBERAL não conseguiu contato com o advogado que representa o empresário.