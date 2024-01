Casal é preso em Sumaré suspeito de maus-tratos contra animais

Cachorro ficava amarrado à uma corrente e com fucinheira, o que o impedia de comer e beber água - Foto: Divulgação_Polícia Civil

Um casal de Sumaré foi preso neste sábado (20), acusado de maus-tratos a animais. Na residência dos dois, os policiais civis encontraram um cachorro sem raça definida que estava com a boca fechada por uma focinheira amarrada por um arame e um Pitbull, ambos comsuspeita de maus-tratos e em espaço inadequado. Tutores alegaram que o cachorro latia muito, por isso usaram o acessório.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a equipe “Cadeia para Maus-Tratos” recebeu denúncias anônimas e imagens, que apontavam maus-tratos a dois animais, em uma residência no Centro da cidade.

Pelas imagens e também pelo teor das denúncias, é possível ver o cão de pequeno porte amarrado a uma corrente incompatível com seu tamanho e com uma focinheira, que era amarrada com arame a sua boca, impedindo que ele se alimentasse ou bebesse água.

No local, a equipe também encontrou um Pitbull preso em espaço inadequado e há, ainda, suspeita de que ele tenha sido agredido em momentos anteriores, segundo denúncias anônimas. Segundo o registro policial, o local tinha arame farpado.

Durante a ação, os tutores dos animais justificaram o uso da focinheira porque o cachorro “latia muito”.

O casal foi levado ao Plantão Policial da cidade, onde foi registrado um boletim de ocorrência e os tutores foram presos, autuados por maus-tratos.

Os dois cães foram resgatados e recolhidos pelo vereador Alan Leal (Patriotas), que confirmou à reportagem nesta segunda-feira (22), que os cães receberam cuidados em uma clínica veterinária e estão em um lar temporário aguardando por adoção.