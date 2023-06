Casal de idosos perde tudo após incêndio em Sumaré; amigos fazem ‘vaquinha’

Idosos estavam com a filha e o neto na casa, mas ninguém se feriu - Foto: Divulgação

Um casal de 70 e 72 anos perdeu todos os pertences após um incêndio que atingiu a casa deles no Parque Virgílio Basso, em Sumaré, na última quinta-feira (22). Ninguém ficou ferido.

Provisoriamente, os idosos estão morando na residência de uma filha. Amigos da família estão realizando uma “vaquinha online” para conseguir recursos para reconstrução do imóvel.

Filha do casal, a operadora de loja Eloidi Zorzanello conta que, no momento do incêndio, ela e o filho de seis anos estavam na casa com os idosos. “O fogo começou no quarto e se alastrou rapidamente. Meus pais queriam entrar na casa na tentativa de salvar algo, mas não deixei. Coisas materiais a gente corre atrás, mas a vida a gente não tem como recuperar. O importante é que todos estamos bem”, diz.

Ela afirma que os pais saíram somente com a roupa do corpo. Todos os eletrodomésticos, roupas e móveis foram destruídos pelas chamas, assim como a fiação elétrica.

“Uma amiga criou uma vaquinha na internet para conseguirmos uma ajuda para as obras. Neste domingo, retornamos para a casa para realizarmos uma limpeza, mas teremos muito trabalho pela frente”, completa Eloidi, que não sabe qual foi a causa do incêndio.