Carro é arrastado por trem e mulher escapa de ser atropelada por segundos em Sumaré

Veículo parou sobre a linha férrea na manhã desta quarta e foi atingido por trem no jardim Primavera

Uma mulher escapou por segundos de ser atropelada por um trem na manhã desta quarta-feira, no Jardim Primavera, em Sumaré. A locomotiva arrastou o carro que a vítima estava, assim que ela deixou o mesmo. O acidente foi filmado por uma câmera de segurança. Ninguém ficou ferido.

Segundo a operadora de logística ferroviária Rumo, responsável pela administração da linha, o carro parou sobre a linha férrea por volta das 10h. Apesar de o maquinista ter cumprido todos os procedimentos de segurança, não foi possível parar a tempo.

“Conforme as leis do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), a linha férrea é sempre preferencial. A empresa orienta os motoristas para que sempre fiquem atentos à sinalização e parem antes dos cruzamentos, observando a aproximação do trem para realizar a travessia segura”, encerra a nota da Rumo.