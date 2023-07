Carro de empresário de Sumaré desaparecido é localizado em Itapira

O carro do empresário de Sumaré Luiz Carlos Burim, de 56 anos, que está desaparecido, foi localizado na madrugada desta sexta-feira (28), em Itapira. A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana está fazendo o levantamento de imagens de câmeras de segurança, na tentativa de localizá-lo.

Burim é conhecido na cidade por realizações de desfiles de moda e é proprietário de uma loja de roupas. Ele saiu de casa com seu veículo, uma Chevrolet Zafira, na última quarta (26), um dia depois de seu aniversário.

Luiz Carlos Burim está desaparecido – Foto: Reprodução / Redes Sociais

Segundo o boletim de ocorrência, a esposa disse à polícia que fez o último contato com o marido por volta das 9h e ele estava no Shopping Via Direta, em Americana. Como ele desapareceu, passou a procurá-lo em hospitais de Sumaré e Americana, mas ele não foi encontrado.

Preliminarmente, não foi constatado nenhum sinal de violência no automóvel. O veículo estava trancado e estacionado em frente a um terreno. O carro foi apreendido e periciado pelo IC (Instituto de Criminalística).

A reportagem entrou em contato com a família do empresário, mas ninguém quis comentar o assunto.

“Ele é meu amigo da turma (jornalismo) de 1985 da PUC- Campinas (Pontifícia Universidade Católica). Muito gente boa, pai de dois filhos, casado. Promovia eventos da loja Enflor Modas, em Sumaré e Nova Odessa. É da igreja. Não tem inimigos, todos gostam dele”, diz o jornalista Claudinez de Moura, amigo de Burim.

O delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), Lúcio Antonio Petrocelli, relata que a Polícia Civil acompanha o caso. “Estamos em diligências, uma vez que o veículo já foi localizado. Agora é tentar encontrá-lo. Serão realizadas análises das imagens de câmeras do último local dele, bem como do trajeto do veículo”, explica Petrocelli.