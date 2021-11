Carro bate em moto e motorista morre atropelado na Rodovia Anhanguera

Um jovem de 20 anos morreu após um acidente na Rodovia Anhanguera, em Sumaré, na madrugada desta quarta-feira (10). Michael Ferreira estava em uma moto quando foi atingido por um carro, caiu do veículo e foi atropelado.

Segundo informações da PMR (Polícia Militar Rodoviária), o acidente aconteceu no km 112, na altura de Sumaré, às 2h25.

De acordo com o motorista do Honda Civic, um taxista de 50 anos, ele seguia pela rodovia e não viu o motociclo que estava a sua frente. Segundo ele, o veículo dirigido por Michel estava com as lanternas apagadas e, por isso, o motorista acabou atingindo a traseira da moto.

Com o impacto, Michael foi arremessado para fora da moto, atropelado e arrastado por pelo menos 50 metros por outros veículos que trafegavam pela rodovia, entre eles um caminhão. O jovem morreu no local.

Equipes da PMR estiveram presentes no local do acidente e realizaram teste de bafômetro no motorista do carro, que teve resultado negativo para o consumo de álcool.

O caso foi registrado no plantão policial de Sumaré como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado.