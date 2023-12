Carreta de mamografia estará em janeiro em Sumaré

A carreta de mamografia do Programa Mulheres de Peito, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, está em Sumaré no período de 3 a 13 de janeiro de 2024, perto da quadra de basquete do Jardim San Martin.

Carreta de Mamografia do Governo do Estado de São Paulo – Foto: Governo do Estado de São Paulo

No interior do veículo são realizados exames de mamografia gratuitos, por meio do SUS (Sistema Único de Saúde), para mulheres de 50 a 69 anos, sem necessidade de pedido médico ou agendamento.

As mulheres com idade entre 35 e 49 anos e acima de 70 também podem realizar o exame, desde que apresentem a solicitação médica, RG e CNS (Cartão Nacional de Saúde), popularmente conhecido como cartão do SUS.

A carreta ficará estacionada na Avenida Minasa, 1.136, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. A unidade móvel pode atender até 50 pacientes por dia durante a semana, com mais 25 atendimentos aos sábados.

O programa tem por objetivo incentivar mulheres a realizar o exame de mamografia para diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama.

No Estado, as carretas de mamografias realizaram 24.123 exames até o dia 16 de dezembro, resultado 25% superior à meta anual de atendimentos.