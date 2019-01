Capotamento na Rodovia dos Bandeirantes deixa 5 feridos

Um carro com cinco ocupantes capotou na noite deste domingo (19) na Rodovia dos Bandeirantes, na altura de Sumaré. O acidente aconteceu no km 120 da rodovia, por volta das 19h45. Os cinco ocupantes, uma motorista e quatro crianças de 6, 7, 8 e 10 anos, ficaram feridos no acidente. Três vítimas estão em estado grave.

Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

Segundo informações do 4º BPRV (Batalhão da Polícia Rodoviária), a motorista, uma comerciante de 28 anos, identificada como Dalila Ketryn Magedi Zabad, perdeu o controle do veículo e freou bruscamente, vindo a capotar. A mulher alegou para a PMR (Polícia Militar Rodoviária) que se assustou com uma ultrapassagem de outro carro.

As quatro crianças foram ejetadas do carro, o que, segundo a polícia, indica que elas estavam sem o cinto de segurança. A mulher, segundo a PMR, é mãe de três crianças e tia da outra.

A condutora do veículo sofreu ferimentos na cabeça. Ela foi encaminhada ao Hospital da Unimed, em Americana, seu estado é estável e está sendo avaliada por um neurologista – segundo o último boletim médico divulgado as 15h30.

Todos os outros envolvidos no acidente foram socorridos, sendo encaminhados ao Hospital das Clínicas da Unicamp, em Campinas, e ao Hospital Estadual de Sumaré. Segundo informações da polícia, a criança de 8 anos está em estado grave com fratura no tórax. Familiares das vítimas não autorizaram a assessoria de imprensa da Unicamp a divulgar o estado de saúde delas.

A ocorrência mobilizou a Polícia Militar Rodoviária e os resgates do Corpo de Bombeiros e da Autoban, concessionária que administra a via. As faixas 2 e 3 ficaram interditados para atendimento, sendo que a pista foi liberada para o tráfego de veículos às 21h10. Não houve congestionamento.