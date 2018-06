Capotamento de caminhão deixa 2 feridos na Rodovia dos Bandeirantes

Um caminhão capotou na Rodovia dos Bandeirantes, na manhã desta sexta-feira, depois que um pneu traseiro estourou enquanto ele trafegava pela via. O acidente aconteceu na altura do km 120, sentido interior, em Sumaré. Motorista e passageiros ficaram feridos.

Segundo informações da Autoban, concessionária responsável pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes, o acidente aconteceu por volta das 7h30. Para o Corpo de Bombeiros de Americana, o motorista do veículo relatou que o pneu traseiro estourou e ele perdeu o controle. O caminhão estava carregado e o motorista, segundo o relato, não conseguiu “segurar” o veículo. Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

As duas vítimas ficaram presas nas ferragens, sendo necessário o uso de equipamentos especiais para “cortar” o caminhão. A Autoban informou que os homens apresentaram ferimentos moderados e foram encaminhados para atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Macarenko, em Sumaré. Até a publicação desta reportagem, não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas.

O caminhão capotou no canteiro, portante não houve registro de congestionamento ou de faixa bloqueada na Rodovia dos Bandeirantes. Além da Autoban e do Corpo de Bombeiros, a PMR (Polícia Militar Rodoviária) também prestou auxílio no atendimento da ocorrência.