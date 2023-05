Cão vítima de maus-tratos é resgatado em Sumaré

Um cão abandonado e vítima de maus-tratos foi resgatado nesta quinta-feira (4), em uma casa na Rua Belo Horizonte, no bairro Nova Veneza, em Sumaré. Estiveram no local a Secretaria de Bem Estar Animal, Guarda Municipal e Polícia Civil, além da Defesa Civil da cidade e uma equipe de plantão do IC (Instituto de Criminalística) de Americana.

Não havia ninguém no imóvel, por isso, o local precisou foi invadido para o resgate. De acordo com informações da Polícia Civil e o delegado do 3º Distrito Policial de Sumaré, Bruno Ramaldes Puppim, o animal estava em condição deplorável, acorrentado e sem acesso a comida e água.

Animal recebeu cuidados veterinários após ser resgatado – Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

Além de estar magro e debilitado, havia um vazamento de água com goteira em cima do local que o cão estava. As equipes chegaram ao local após uma denúncia. O cachorro foi alimentado e encaminhado ao Departamento de Bem Estar Animal, onde será acompanhado por um veterinário e realizará exames.

Ainda segundo informações da polícia, a dona do animal foi identificada, detida e presa. Ao ser questionada sobre a situação, ela afirmou que não comprava ração para o cão devido por conta de sua condição financeira.

