Cão Thor engorda 4,4 kg após ser resgatado de maus-tratos e irá para adoção

O cão Thor, resgatado no início do mês após ser vítima de maus-tratos, em Sumaré, engordou 4,4 kg desde que foi recuperado e passou por tratamento nutricional. De acordo com a prefeitura do município, o animal será encaminhado para adoção nos próximos dias.

No dia do resgate, Thor pesava 14,3 kg. Hoje, seu peso é de 18,7 kg. Ele foi resgatado e encaminhado ao Departamento de Bem Estar Animal do município, onde foi acompanhado por uma equipe veterinária e realizou exames, além de ter recebido uma alimentação adequada.

Na segunda-feira (22), o animal foi levado até a Prefeitura de Sumaré, onde foi recepcionado pelo prefeito Luiz Dalben e pelo deputado estadual Dirceu Dalben ambos do partido Cidadania. Interessados na adoção devem entrar em contato pelo telefone (19) 3828-8451.

Thor foi resgatado no dia 4 de maio, em ação feita pela Secretaria de Proteção e Bem Estar Animal, Guarda Municipal e Polícia Civil. O cão estava em uma casa no bairro Nova Veneza e em “condição deplorável”, acorrentado e sem comida e água. A dona do animal foi presa após prestar depoimento.