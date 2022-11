Cão tem traumatismo craniano após ser chutado e arremessado por homem

Vídeo mostra momento em que o cão é arremessado, bate com a a cabeça e fica se debatendo no chão; após ficar internado, ele ainda tem sequelas

Um cão da raça Yorkshire, de 6 anos, chamado Jorginho, sofreu traumatismo craniano após ser chutado e arremessado ao chão no Condomínio Villa Flora, em Sumaré, por um suposto morador do local.

O caso ocorreu no mês passado, mas somente nesta segunda-feira (7) o empresário Sidney Paiva, tutor do animal, teve acesso às imagens de câmeras de segurança que registraram a agressão.

O animal de pequeno porte que tem apenas 2,5 kg bateu a cabeça em uma escada de concreto e ficou se debatendo após o ocorrido. O boletim de ocorrência foi registrado e o caso será apurado pela Polícia Civil. O agressor ainda não foi identificado.

“O processo criminal já foi iniciado e os advogados também irão atuar na área cível. O que fez foi desumano e cruel com um animal tão indefeso”, afirma o tutor do cão.

Paiva diz ainda que Jorginho chegou a ser internado e, até agora, com as despesas veterinárias e medicamentos, já gastou R$ 2 mil. “Meu cão ficou com sequela, pois perdeu o equilíbrio do lado direito. Ele até tenta correr, mas sempre acaba caindo”, diz o empresário.

Segundo ele, no dia do ocorrido, um morador do condomínio teria localizado o cachorro, que já estava babando e caído dentro da casa. “Avisam minha esposa e imediatamente ela o levou ao hospital. Ele está vivo por um milagre”, completa Paiva.

O Jorginho sempre ficava em casa junto com os outros dois cães da mesma raça, mas naquele dia ele teria escapado e ficou na calçada da residência do empresário. O cachorro tentou seguir o agressor, que também caminhava com outro cão, quando foi chutado e jogado ao chão.

O caso está sendo apurado pelos policiais civis do 2º Distrito Policial. As imagens das câmeras já foram encaminhadas à perícia do IC (Instituto de Criminalística) de Americana.