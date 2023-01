Cão da GCM localiza skunk, crack, maconha e cocaína em Sumaré

Patrulheiros da GCM (Guarda Civil Municipal) localizaram 22 pedras de crack, 27 tabletes de maconha, dois frascos com skunk e 100 pinos de cocaína, no Jardim dos Ipês, em Sumaré, na madrugada desta quarta-feira (11).

Drogas estavam em um mato seco e foram encontrados com a ajuda do cão Bradok da corporação – Foto: Divulgação – GCM

Os entorpecentes estavam em um mato seco e foram encontrados com a ajuda do cão Bradok da corporação. O responsável pela droga não foi encontrado.

De acordo com os guardas da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), eles realizavam patrulhamento de rotina, quando perceberam que um rapaz saiu de uma área de mata e fugiu.

Os agentes intensificaram as buscas, mas ele não foi encontrado. Os patrulheiros apreenderam uma pochete com parte das drogas e o restante com a ajuda do cão.