Cão da GCM localiza droga em monte de areia em Sumaré

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Sumaré apreendeu 13 pedras de crack, 14 pinos de cocaína e 18 trouxinhas de maconha escondidos em um monte de areia, no Jardim Dalvina, na noite desta segunda-feira (7). Parte dos entorpecentes foi localizada com a ajuda do cão Bradock, do canil da corporação. Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Parte das drogas estava escondida em monte de areia – Foto: Guarda Civil Municipal / Divulgação

De acordo com os patrulheiros, por volta das 18h30, os guardas estavam em uma região conhecida pelo tráfico de drogas, quando teriam percebido o nervosismo do suspeito. Após ser abordado, ele foi surpreendido com três pinos de cocaína, três pedras de crack e R$ 660,50 em dinheiro.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os guardas usaram o cão para uma busca e o animal localizou o restante das drogas. Conduzido ao plantão policial, o homem foi autuado em flagrante e depois levado à Cadeia Pública de Sumaré.