Cão da GCM auxilia na localização de cocaína em entulhos em Sumaré

A droga foi encontrada com a ajuda do cão de faro Wende, mas ninguém foi preso - Foto: Divulgação - GCM

A GCM (Guarda Civil Municipal) apreendeu 159 porções de cocaína que estavam escondidas em meio a entulhos, no Jardim Bela Vista, em Sumaré, neste domingo. A droga foi encontrada com a ajuda do cão de faro Wende, mas ninguém foi preso.

De acordo com a corporação, por volta das 20h30, os patrulheiros realizavam o patrulhamento de rotina, quando perceberam que um rapaz fugiu em direção a uma área verde, após perceber a aproximação dos guardas. Ele não foi localizado.

Os patrulheiros intensificaram as buscas nas imediações em um matagal, onde localizaram as porções de droga. O entorpecente foi levado e apreendido no plantão policial.