Campanha do Agasalho arrecada 85 mil peças em Sumaré

A Campanha do Agasalho de Sumaré, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade, ainda não terminou, mas já bate recordes, com a arrecadação de 85 mil peças. Neste sábado (16), mais 20 mil peças de roupas foram arrecadadas com o Dia D de mobilização, realizado na Escola Municipal José de Anchieta.

Segundo a prefeitura, as 85 mil peças doadas pela população serão destinadas às famílias do município que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

O Dia D também contou com a premiação da escola municipal e classes que mais arrecadaram agasalhos com o “Desafio do Bem”. A grande vencedora foi a Escola Municipal Antonio Palioto, localizada na região central.

Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

“O objetivo do Fundo Social é engajar a sociedade para ajudar o próximo, doar um pouco de si para o outro, e este recorde de arrecadações é muito gratificante, nos motiva a trabalhar ainda mais pela nossa cidade, por aqueles que mais precisam”, agradeceu a presidente do Fundo Social, Mara Dalben. No ano passado, a Campanha do Agasalho havia arrecadado cerca de 50 mil peças, entre roupas, calçados e cobertores.

O Dia D de mobilização contou com apresentações musicais da Banda Sinfônica Municipal e fanfarras, coreografia da Melhor Idade, oficinas de garrafa pet e apresentação do Canil da Guarda Municipal. Além disso, no local também foram disponibilizadas tendas para aferição de pressão arterial, brinquedos gratuitos para as crianças e exposições do projeto Replantar e da Boutique Solidária – uma verdadeira ‘loja’ montada para a distribuição dos agasalhos para as famílias de baixa renda.

A população pode procurar pelos pontos de coleta e deixar sua contribuição, doando roupas, calçados, agasalhos, cobertores e também brinquedos em bom estado (estes últimos serão doados às crianças no Dia das Crianças). São mais de 100 pontos espalhados por toda a cidade, em mercados, comércios, prédios públicos, clubes de serviços e entidades assistenciais.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Sumaré.