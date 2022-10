Caminhoneiro e auxiliar são feitos reféns por trio durante roubo em Sumaré

Um caminhoneiro de 48 e um auxiliar de 27 anos foram feitos reféns por três criminosos armados, durante um roubo a carga e caminhão, ocorrido na Rodovia Anhanguera (SP 330), em Sumaré, na madrugada desta segunda-feira (17). Os assaltantes conseguiram fugir com a carga de eletrodomésticos avaliada em R$ 159 mil e o veículo.

Segundo informações do caminhoneiro, por volta de 4h, eles seguiam pela rodovia quando, na região do Nova Veneza, em Sumaré, um carro modelo Sedan prata passou por eles e parou bruscamente na frente do caminhão.

Para evitar um acidente, o motorista freou e parou o caminhão. Neste momento, três homens armados saíram do veículo e anunciaram o assalto.

O trio obrigou as vítimas a saírem do caminhão pelas janelas, para evitar que o equipamento de rastreamento fosse acionado. Além disso, fizeram ameaças de morte caso o alarme do pânico fosse disparado.

Na sequência, obrigaram as duas vítimas a entrarem no carro, enquanto um dos criminosos fugiu com o caminhão, carregado com 143 eletrodomésticos, avaliados em mais de R$ 129 mil.

Simultaneamente, motorista e auxiliar foram levados a um matagal, na cidade de Hortolândia, onde ficaram sob vigia da dupla de assaltantes. Eles ficaram em poder dos criminosos por pelo menos duas horas enquanto eles afirmavam que iriam liberá-los, desde que mantivessem a calma. Fizeram também ameaças de morte, caso a polícia fosse levada até aquele local.

Mais tarde as vítimas foram liberadas sem os celulares em uma viela, próxima a Estrada Municipal Campinas Hortolândia. Após conseguirem ajuda, estiveram no 3º DP (Distrito Policial), para registro dos fatos.

Até a publicação desta reportagem, não há informação sobre os envolvidos neste roubo e um boletim de ocorrência foi registrado. O caminhão, assim como a carga, não foram recuperados e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.