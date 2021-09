Caminhão de reciclagem pega fogo na Anhanguera em Sumaré; veja vídeo

Um caminhão carreta de reciclagem pegou fogo na tarde de ontem (17) na Rodovia Anhanguera (SP-330), próximo do km 107, na altura de Sumaré, sentido capital.

Segundo o Corpo de Bombeiros Municipal de Sumaré, não houve vítimas. O incêndio teria começado por volta das 18h30, após uma pane elétrica no caminhão e levou cerca de 20 minutos para ser controlado.

A ocorrência foi atendida primeiro pela CCR AutoBAn, concessionária responsável pela via, que realizou a interdição da via marginal até que os bombeiros chegassem e pudessem conter as chamas. A AutoBAn não soube dizer se houve congestionamento em função do incêndio.

