Caminhão com cerveja tomba e provoca trânsito em Sumaré

Um caminhão carregado de cerveja tombou na tarde desta quarta-feira (1º) na Rodovia Anhanguera (SP-330), ao perder o freio e colidir com outros dois veículos na pista. O acidente aconteceu por volta das 16h, em Sumaré, próximo ao km 121 (sentido interior). Não houve vítimas e apenas uma pessoa, que não foi identificada, ficou levemente ferida.

Segundo o registro policial, o motorista do caminhão carregado de cervejas seguia pela terceira faixa de rolamento da pista e, quando tentou mudar para faixa ao lado, percebeu que estava sem freios.

Acidente deixou uma pessoa levemente ferida nesta quarta – Foto: Polícia Militar Rodoviária / Divulgação

O condutor tentou levar o caminhão novamente para a faixa em que estava, mas acabou se envolvendo em uma série de colisões. Primeiro, contra um carro à sua frente, em seguida contra a mureta de concreto e, depois, contra outro veículo que passava na primeira faixa da pista de acostamento.

O condutor do veículo ficou levemente ferido. Resultados de testes de etilômetro indicaram que não havia presença de álcool no sangue do motorista.

De acordo com a CCR AutoBAn, concessionária que administra a rodovia, três faixas da via foram interditadas para o destombamento do caminhão e retirada da carga.

O acidente provocou lentidão na pista por algumas horas. Até às 19h, a concessionária informava que o local estava com faixas bloqueadas e lentidão entre os quilômetros 116 e 119 da via expressa.