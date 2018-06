Câmara e Guarda aumentam fiscalização de caminhões de lixo em Sumaré

A Câmara de Sumaré aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que estipula horários para o trânsito de caminhões carregados com lixo de outras cidades. Ruas dos bairros Jardim Dall’Orto, Jardim Santa Carolina, Parque Itália e Parque Salerno são usadas por veículos que descarregam resíduos em um aterro de Paulínia. O caminho já é conhecido como “rota do lixo”.

Pela proposta, que ainda depende da sanção do prefeito Luiz Dalben (PPS), o tráfego desses veículos ficará limitado entre às 0 e 6 horas nos dias da semana, e nos finais de semana e feriados das 18 às 6 horas. Estão fora da limitação os veículos credenciados à prestação de serviços públicos do município de Sumaré. Foto: Divulgação

“Dentre os prejuízos, está a denúncia de que os caminhões com carga acima do permitido sobrecarregam a malha asfáltica provocando buracos e desnível. Outro malefício diz respeito ao mau cheiro exalado pelo lixo nos caminhões e também pelo chorume, muitas vezes derramado por todo o caminho”, diz a justificativa da proposta, apresentada pelo vereador Valdinei Pereira da Silva, o Ney do Gás (PV).

Nesta quarta-feira, a Guarda Municipal realizou mais uma fase da Operação Chorume, em que os veículos que trafegam pela rota do lixo são fiscalizados. Foram vistoriados 51 caminhões de lixo e dois receberam multa por derramar chorume (líquido produzido pela decomposição do lixo) nas vias da cidade. Neste ano, mais 300 caminhões já foram vistoriados e dois multados. Cada autuação tem o valor de R$ 3.336,96.

“Realizamos a operação periodicamente em pontos estratégicos da cidade. Muitos veículos são oriundos de outros municípios e utilizam as vias de Sumaré como rota para descartar os resíduos no aterro em Paulínia. Visamos conscientizar os motoristas e as empresas, para que regularizem os veículos e cumpram a legislação. O chorume nas ruas, além de causar o mau cheiro e poluir o meio ambiente, atrai insetos e outros animais transmissores de doenças, tornando-se uma questão de saúde pública”, afirmou o prefeito Luiz Dalben (PPS).