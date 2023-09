Justiça Eleitoral deverá informar o nome de quem ficará no lugar de Sirineu; resultado das eleições coloca Allan Sangalli como 1º suplente

A Câmara de Sumaré vai oficiar o Cartório Eleitoral sobre a aprovação do pedido de licença do vereador Sirineu Araújo (PL), que é investigado por homicídio.

O vereador Sirineu Araújo, durante sessão da Câmara de Sumaré – Foto: Câmara de Sumaré / Divulgação

A solicitação de afastamento feita pelo próprio parlamentar foi aprovada por unanimidade na sessão ordinária desta terça-feira.

A licença terá validade de 60 dias. Neste período, o parlamentar não receberá salário.

Na mesma sessão os parlamentares rejeitaram o pedido de cassação do mandato, protocolado pelo munícipe Irildo de Campos.

Segundo o Legislativo, após o recebimento do ofício a Justiça Eleitoral deverá informar o nome do suplente, que então será convocado para assumir o cargo. Quando convocado, ele deverá tomar posse no prazo de dez dias.

De acordo com a eleição de 2020, o primeiro suplente do vereador pelo PL é o comerciante da região do Jardim Bom Retiro Allan Sangalli, que teve 906 votos.

Investigação

Sirineu é investigado, em liberdade, pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, pelo assassinato de Rafael Emídio da Silva, 39, no final da tarde do último dia 19, na região do Maria Antônia, em Sumaré.