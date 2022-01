Câmara de Sumaré suspende atendimento após morte de terceirizado

Suspensão vai até sexta-feira, período no qual os prédios principal e anexo do Legislativo estarão fechados ao público

A Câmara Municipal de Sumaré suspendeu as atividades legislativas e laborais a partir desta quarta-feira (26) após a morte de Eliel Carneiro dos Santos, de 41 anos, funcionário terceirizado que fazia trabalhos de manutenção no telhado do Legislativo.

A suspensão, segundo comunicado divulgado para a imprensa, vai até sexta-feira, período no qual os prédios principal e anexo do Legislativo estarão fechados. “Os servidores foram colocados em regime de teletrabalho e apenas alguns setores funcionam de forma presencial, sem atendimento ao público”, disse a nota.

A determinação consta em ato da Mesa Diretora, assinado pelo presidente da câmara, vereador Willian Souza (PT), pelo 1º secretário da Mesa, vereador Andre da Farmácia (PSC), e pelo 2º secretário, vereador Rodrigo Dorival Gomes (Cidadania).

No documento, Willian cita “a enorme consternação causada pelo falecimento” do trabalhador. O presidente da câmara se solidarizou com a família e amigos da vítima e afirmou que seguirá acompanhando todos os passos da investigação a fim de esclarecer as circunstâncias da morte do funcionário da empresa.

O acidente

Eliel Carneiro dos Santos era funcionário de uma empresa terceirizada e trabalhava na manutenção do sistema de monitoramento do prédio da Câmara. As causas da morte ainda serão investigadas.

Segundo informações da assessoria da Câmara, Eliel precisou subir ao telhado do prédio para fazer a manutenção no sistema de segurança e monitoramento do local por volta das 14h30.

Minutos depois, um colega da vítima subiu ao telhado e se deparou com Eliel já desacordado. O corpo do funcionário foi removido e levado ao IML por volta das 16h30.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o primeiro atendimento à vítima, e o Samu posteriormente constatou o óbito. A Polícia Civil realizou a perícia e iniciou as investigações das causas do ocorrido. Equipes da Guarda Municipal e agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural deram apoio à ocorrência.