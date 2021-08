Câmara de Sumaré retoma sessões presenciais a partir desta terça-feira

Reunião ainda será sem público, que poderá acompanhar os trabalhos ao vivo em transmissão no YouTube

Câmara de Sumaré retoma sessões presenciais - Foto: Divulgação

Após cinco meses de sessões ordinárias virtuais, a Câmara Municipal de Sumaré retoma as reuniões presenciais com os 21 vereadores em plenário nesta terça-feira (10).

Segue vetada, por enquanto, a entrada de público, que poderá acompanhar os trabalhos ao vivo na transmissão feita pelo canal da Câmara no YouTube. A 24ª sessão ordinária do ano será realizada nesta terça, a partir das 15h.

Câmara de Sumaré retoma sessões presenciais – Foto: Divulgação / Prefeitura de Sumaré

A volta dos encontros presenciais faz parte das medidas de retomada das atividades, que está sendo feita de forma gradual, de acordo com o avanço da vacinação contra a Covid-19 no município. A última sessão ordinária presencial ocorreu no dia 9 de março.

Para a sessão desta semana, três itens foram incluídos na Ordem do Dia. O primeiro a ser votado é o projeto de autoria dos vereadores Willian Souza (PT) e Ulisses Gomes (PT), que institui o Programa de Alimentação de Qualidade e Baixo Custo para a população de baixa renda de Sumaré.

Em seguida, os parlamentares votam a propositura do vereador Sirineu Araújo (PL), que cria a Semana do Imigrante Nordestino e a Feira de Tradições Nordestinas em Sumaré.

Por fim, será votado a obrigatoriedade de no mínimo dois brinquedos adaptados para pessoa com deficiência em áreas destinadas a espaço de lazer público e privado em novos empreendimentos e já existentes, de autoria do vereador Rudinei Lobo (PL).