Câmara de Sumaré recebe audiências públicas para revisão do Plano Diretor

Reuniões acontecem nos dias 14 e 15 de dezembro, a partir das 18h, no plenário do legislativo municipal

As audiências públicas para discussão e revisão do Plano Diretor e da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo em Sumaré serão realizadas nos dias 14 e 15 de dezembro, na câmara, a partir das 18h.

Os vereadores votam os projetos em plenário, em sessão extraordinária, no dia 19 de dezembro.

De acordo com o legislativo, as reuniões serão divididas em duas etapas, sendo a primeira parte, das 18h às 18h45, destinada ao debate do Plano Diretor; e a segunda fase, das 19h às 19h45, para a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo.

O Projeto de Lei nº 302/2023, que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do Município de Sumaré e seus respectivos anexos estão disponíveis para consulta online clicando aqui.

Por sua vez, o PL nº 307/2023, que dispõe sobre o Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo também pode ser acessado na internet.