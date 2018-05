Câmara de Sumaré aprova projeto de parada segura para as mulheres

Foto: Divulgação - Câmara

Foi aprovado nesta quarta-feira (30) e segue para análise do prefeito Luiz Dalben, o projeto de lei que obriga os motoristas do transporte público a pararem fora dos pontos regulares no período noturno para o desembarque de mulheres. A propositura foi denominada de “Parada Segura” e é de autoria do vereador Willian Souza (PT).

De acordo com a proposta, a parada poderá ser solicitada por mulheres de qualquer idade no período entre as 21h e 05h, e não haverá modificação no trajeto das linhas. Segundo o parlamentar, os ônibus não sairão de seus trajetos.“Os desembarques devem ocorrer sem desvios, dentro do itinerário previsto na rota. Os condutores dos veículos serão os responsáveis por escolher o local mais próximo ao indicado pela passageira”, explica Souza.

Se a lei for sancionada pelo prefeito, as empresas deverão orientar os motoristas a cumprirem a determinação de parada obrigatória e as mulheres poderão solicitar as paradas de acordo com o que prevê o projeto.