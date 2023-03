Câmara de Sumaré aprova abertura de CPI para investigar a BRK Ambiental

Os parlamentares querem apurar eventual descumprimento do TAC entre a empresa, o município e o Gaema

A instauração de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar a BRK Ambiental, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em Sumaré, foi aprovada pelos vereadores, durante essão na noite de terça-feira.

O pedido de abertura foi feito por meio do requerimento nº 33/2023, de autoria do vereador Willian Souza (PT). A BRK informou que não foi notificada da instituição da comissão e que está à disposição da câmara para prestar os esclarecimentos necessários.

Os parlamentares querem apurar eventual descumprimento do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) entre a empresa, o município e o Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente), do Ministério Público.

Eles também pretendem analisar reajustes ordinários e extraordinários nas contas de água e eventual descumprimento de leis municipais.

A CPI será formada por Willian Souza, como presidente; Rudinei Lobo (PL), como relator; e pelos vereadores Rodrigo Dorival Gomes (Cidadania), Pereirinha (PSC) e Digão (União Brasil), como membros.