Câmara de Sumaré anuncia concurso público para 10 vagas

A Câmara Municipal de Sumaré anunciou nesta sexta-feira (7), a abertura de um concurso público com 10 vagas para diversos cargos de nível fundamental, médio e superior. O edital nº 01/2022 foi publicado no Diário Oficial do Município e no site da Câmara Municipal.

As inscrições para o concurso começam no dia 13 de outubro e vão até o dia 4 de novembro e deverão ser realizadas no site do Instituto Indepac (https://institutoindepac.org.br), responsável pelo certame. As provas estão previstas para o dia 27 de novembro.

As vagas serão distribuídas em cinco cargos: Faxineiro (2 vagas), Assistente Legislativo (1), Auxiliar de Sonoplastia (1), Motorista (1) e Analista Administrativo (5 vagas, das quais 3 para ampla concorrência, 1 para pessoas com deficiência e 1 para pessoas negras). Os salários variam de R$ 3.542,65 a R$ 5.767,23.

“Esse concurso irá preencher vagas importantes para melhorar a execução dos serviços da Câmara Municipal e, consequentemente, tornar o Legislativo mais eficiente para a população. Desde o início da nossa gestão, estamos trabalhando na valorização dos servidores públicos, e a realização desse concurso, que vai agregar novos trabalhadores efetivos, é mais uma demonstração desse empenho”, avalia o presidente da Câmara, vereador Willian Souza (PT).

A validade do certame é de dois anos, prorrogáveis por igual período. O último concurso público da Câmara de Sumaré havia sido realizado em 2018, quando foram ofertadas inicialmente 33 vagas.