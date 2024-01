Câmara de Sumaré abre concurso público para seis vagas com salário de R$ 4,8 mil

A Câmara de Sumaré fará um concurso público para preenchimento de seis vagas com salário de R$ 4.880,73. O edital foi divulgado pela Casa nesta semana, e a prova ocorre em 24 de março.

Haverá a contratação de um escriturário e cinco técnicos legislativos. A escolaridade mínima exigida é ensino médio completo.

A inscrição custa R$ 68 e pode ser feita a partir da próxima segunda-feira (29), por meio do site do Nosso Rumo, instituto responsável pelo concurso. O prazo de pagamento termina em 1º de março, às 17h.

Os dois cargos possuem carga de 40 horas semanais. Para escriturário, exige-se noções de informática. Para técnico legislativo, além de informática, a pessoa também precisa ter noções do processo legislativo.

Das cinco vagas para técnico legislativo, uma fica reservada para PCD (pessoa com deficiência). A organização também reserva uma vaga para negro.

A prova acontecerá em Sumaré, em locais e horários a serem comunicados no edital de convocação, o qual será publicado no Diário Oficial do município.

Para este ano, também há previsão de abertura de concurso público na Câmara de Americana, com 12 vagas, para os cargos de auxiliar de manutenção, técnico de vídeo e áudio, analista de comunicação, oficial de informática, oficial legislativo, procurador jurídico, controlador interno e historiador.