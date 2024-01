Cachorra que teria se assustado com fogos morre após pular do quarto andar em Sumaré

A cachorra pastor-belga que morreu após, possivelmente, ter pulado do quarto andar de um prédio em Sumaré - Foto: Reprodução/ONG Amor de Bicho Campinas

Uma cachorra da raça pastor-belga morreu na madrugada desta terça-feira (2), em Sumaré, após, segundo populares, ter pulado do quarto andar de um prédio por ter se assustado com fogos de artifício na virada do ano.

O caso ocorreu em um condomínio do bairro Matão. A cachorra chegou a ser socorrida e passou por uma cirurgia, mas não resistiu.

O resgate foi feito pelo vereador Alan Leal (Patriotas), que faz parte do movimento Cadeia Para Maus-Tratos, do deputado federal Delegado Bruno Lima (Progressistas).

Ele disse ter sido chamado por populares na manhã desta segunda-feira (1º) para socorrer o animal.

Segundo o vereador, a síndica do condomínio relatou que os moradores teriam notado, na madrugada do dia 1º, que a cachorra havia pulado do andar onde estava. Antes da meia-noite, ainda no dia 31, a cadela teria entrado nos prédios para se esconder do barulho dos fogos de artifício.

Com o apoio da ONG (Organização Não Governamental) Amor de Bicho, de Campinas, a cadela foi internada em uma clínica, mas não resistiu. A morte foi confirmada ao LIBERAL pela presidente da ONG, Ana Carolina Pimenta. Ela disse que a cachorra teve complicações ocasionadas pela queda.

“Nós levamos ela para a cirurgia sabendo que o quadro de saúde dela era muito grave e infelizmente nesta madrugada [terça] ela morreu”, lamentou a presidente.

Até a publicação da reportagem, não havia informação sobre quem seria o responsável pela cadela. A suspeita é de que ela não vivia no condomínio. O caso deve ser registrado na Polícia Civil.