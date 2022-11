Cachorra atingida por bombinha tem alta e ganha um lar em Sumaré

Uma cachorra comunitária, que foi atingida por uma bombinha na boca, teve alta e ganhou um lar, nesta quinta-feira (3). Um homem que estava em uma adega no Recanto dos Sonhos, em Sumaré, foi flagrado arremessando o artefato em direção ao animal pela câmera de segurança, no último domingo (30). A cadela precisou ficar internada em uma clínica por causa do ferimento.

A personal organizer Sueli Santana, que adotou o animal, diz que o responsável já foi identificado e será investigado pela Polícia Civil por maus-tratos.

Animal foi resgatado e recebeu cuidados veterinários – Foto: Divulgação

Segundo o boletim de ocorrência, uma câmera de segurança flagrou o momento que ele acende o artefato e joga. A cachorra, que é de rua, não aparece na filmagem, mas os vizinhos fizeram um vídeo poucos minutos depois, em que ela aparece com a boca sangrando.

Testemunhas relataram que ela havia entrado no estabelecimento, assustada com o alvoroço causado pelo resultado das eleições. A bomba dilacerou a parte interna da boca do animal.

“Um casal levou a cachorra em uma clínica e outro rapaz ajudou com a compra dos medicamentos. A cadela era comunitária e cuidada por vários moradores. Era chamada de Preta, Negona, mas eu a chamo de Fia”, disse Sueli.

“Como o rapaz que jogou a bomba estava a serviço da adega, o dono reembolsou todos os custos com o animal”, completa.

Por conta das condições de saúde do animal, bem como da necessidades de cuidados por conta da recuperação, Sueli decidiu adotar Fia, que a partir de agora vive na casa da personal organizer.