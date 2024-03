Cabeleireiro sofre golpe de R$ 20 mil e é abandonado dopado em Sumaré

polícia civil - Foto: Divulgação

Um cabeleireiro de 40 anos foi dopado por dois casais após sair de uma casa noturna em Barão Geraldo, em Campinas, na madrugada de domingo (10). A vítima foi abandonada inconsciente e caída no asfalto, na região do Matão, em Sumaré. Os criminosos levaram os cartões bancários e celular do homem, conseguindo assim retirar R$ 20 mil da conta bancária dele.

Segundo o boletim de ocorrência, o cabeleireiro, que é de Jundiaí, relatou que estava saindo da casa noturna em Campinas, quando um homem se aproximou com uma mulher e perguntou se os dois poderiam acompanhá-lo, já que iriam para uma outra festa. Um segundo casal estava com a dupla.

“Ele perguntou se a amiga dele poderia me acompanhar no meu carro. Depois, me ofereceu uma bebida bem gelada. Como estava muito quente, eu aceitei, mas instantes depois percebi que estava meio zonzo. O rapaz perguntou se poderia dirigir meu carro, respondi que sim e passei para o banco de trás, acompanhado da amiga dele, que afirmava que cuidaria de mim”, desabafou a vítima do golpe.

O outro casal que estava no mesmo evento seguiu o trio em um segundo veículo.

Ele contou ainda que simplesmente desmaiou e, quando acordou, percebeu que estava caído no asfalto. “Eu não conseguia me mexer, mas ouvia que algumas pessoas diziam que iriam me perder, estava à beira de uma overdose. Aos poucos consegui me mexer e buscar atendimento médico”, relatou.

O carro da vítima estava no local, ainda ligado e com o ar condicionado em funcionamento. O cabeleireiro confirmou que os criminosos conseguiram sacar o dinheiro da sua conta bancária e ainda levaram outros pertences.

A vítima também usou as redes sociais para comentar o ocorrido, mas disse que também sofreu ameaças de desconhecidos. No entanto, o homem afirmou que vai continuar ajudando a polícia na identificação e prisão dos envolvidos.