Brochi passa em concurso da Guarda de Sumaré e quer conciliar com a câmara se reeleito

O presidente da Câmara de Americana, Thiago Brochi (PL), foi aprovado em um concurso público para GCM (Guarda Civil Municipal) de Sumaré, de acordo com resultado divulgado no último dia 2 pelo Igecs (Instituto de Gestão de Cidades) – que organizou o certame – e homologado pela prefeitura nesta quinta-feira (4).

Ao LIBERAL, o vereador disse que, caso seja chamado após as eleições e seja reeleito, ele pensa em conciliar o trabalho na Casa de Leis com o de guarda.

Thiago Brochi – Foto: Arquivo / Liberal

A primeira fase do certame foi promovida em 26 de maio deste ano. Brochi acertou 33 questões, de 40, e teve nota de 82,5. Com o resultado, ele se qualificou para uma espécie de “segunda fase”, o TAF (Teste de Aptidão Física), realizado em 23 de junho.

Na prova física, o parlamentar recebeu nota 23 e foi aprovado. Com 105,5 pontos totais (juntando a primeira fase e o TAF), Brochi terminou em 31º, de 230 candidatos de ampla concorrência. Segundo o edital do concurso, há 50 vagas disponíveis para o cargo.

Portanto, o presidente do Legislativo americanense pode ser convocado, em até dois anos (validade do pleito), para assumir como guarda municipal — com vencimento de R$ 2.864,04, por 200 horas mensais.

“Quando teve o concurso público para guarda em Americana, eu queria fazer. Mas fui orientado pelo secretário de Governo [Jesuel de Freitas] para não fazer, porque se eu passasse, as pessoas iam achar que tive ‘jeitinho’, e se eu não passasse, por ser um homem público, sofreria consequências”, contou Brochi.

“Minha esposa me deu força e fui fazer a prova sem peso. Nunca imaginei na minha vida, aos 41 anos, prestar o primeiro concurso e passar”, completou.

Ainda de acordo com Brochi, se ele for chamado neste ano a tendência é que não consiga assumir a vaga por conta das eleições. Porém, após o pleito municipal, ele cogitaria conciliar a função de guarda com a de vereador, caso seja reeleito.

“Se tiver a oportunidade real de assumir, vou assumir. Vou trabalhar em Sumaré e me dedicar aqui em Americana como vereador. Adoro essa atuação na rua como guarda”, ponderou.