Beneficiado pela saidinha, detento furta botijão para comprar drogas e é preso

Junto com o homem, outros três indivíduos foram presos pelo furto do produto em Sumaré

Um beneficiado pela saída temporária do sistema prisional no último dia 14, um detento voltou para a cadeia neste domingo (19) após ser detido furtando um botijão de gás em Sumaré. Ele agiu na companhia de outros três comparsas, que também foram detidos.

Segundo informou a PM, às 20h43 os policiais foram chamados pelo dono de um depósito de gás, da Rua César Biondo, informando que momentos antes quatro homens tinham pulado o alambrado do estabelecimento comercial e depois fugido.

Relatou também que um dos ladrões tinha sido detido por populares em um estabelecimento vizinho durante a fuga.

Os PMs, então, interrogaram o ladrão detido pelos vizinhos e ele confessou que tinha furtado o botijão para comprar drogas. Em pesquisa foi descoberto também que ele era um beneficiado pela “saidinha” e deveria retornar para a unidade prisional nesta segunda-feira (20).

Com informações dos outros suspeitos, os PMs fizeram buscas pelo trio e o encontrou na Avenida João Argenton. Eles estavam carregando o botijão em um carrinho de supermercados.

Os quatro foram levados ao plantão policial de Sumaré e receberam voz de prisão em flagrante por furto.

Saidinha

A saidinha é um benefício dado a presos que cumprem pena em regime semiaberto e que tenham bom comportamento. Um dos objetivos da ação é reintegrar o detento a sociedade.

No Estado de São Paulo, cerca de 37 mil presos foram beneficiados na última terça-feira (14) e deveriam retornar as unidades prisionais nesta segunda-feira (20). Na região de Campinas, pelo menos quatro mil presos foram beneficiados, sendo 3.941 detentos do Complexo Penitenciário Campinas–Hortolândia. Desse total, mais de dois mil eram das unidades de Sumaré e Hortolândia.