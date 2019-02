Barman é encontrado morto em córrego

O barman Edvaldo Pinheiro da Cruz, de 29 anos, foi encontrado morto no fim da tarde desta sexta-feira em um córrego no bairro São Domingos, em Sumaré.

A Polícia Civil investiga o caso, classificado como morte suspeita. A SSP (Secretaria Estadual de Segurança Pública) não informou se havia sinais de violência no corpo.

De acordo com a Secretaria, policiais foram acionados à Rua Amália Demo Franceschini no fim da tarde de sexta e encontraram o corpo do barman imerso no córrego que passa pelo local. A Polícia Civil e uma equipe da perícia técnica também foram acionadas para analisar o cenário.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde a irmã da vítima o reconheceu. O caso deve ser investigado pelo 2º DP (Distrito Policial) de Sumaré.