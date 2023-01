Bandidos roubam armas em casa de servidor da Câmara de Sumaré

Dois assaltantes invadiram a residência de um servidor da Câmara de Sumaré, no bairro Chácara Monte Alegre, na noite desta quinta-feira (19). A vítima, sua esposa e o filho foram amarrados e conseguiram se soltar somente na madrugada desta sexta-feira (20).

Os criminosos fugiram levando uma carabina calibre 357, um rifle calibre 22, uma pistola calibre 9 mm, uma caminhonete Chevrolet S10 e um Toyota Corolla, além de joias, relógios, perfumes e televisores.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O roubo ocorreu por volta das 19h. As vítimas estavam em sua residência, quando perceberam que dois homens entraram pela cozinha. Um deles, com uma arma em punho, anunciou o assalto. Após a rendição das vítimas, um dos criminosos foi à cozinha do imóvel e pegou uma faca, que foi usada para ameaçar os moradores do local.

O servidor e a família foram amarrados na sala do imóvel e os criminosos pediram as informações para acessar os aplicativos bancários das vítimas. Depois de uma hora, todos foram amarrados e trancados no banheiro.

As vítimas informaram à polícia que não sabem dizer por quanto tempo os criminosos permaneceram no local e que somente conseguiram sair do banheiro por volta das 2h.

O suspeito que portava a arma era gordo, branco, tinha aproximadamente 1,70 m, aparentava ter entre 20 e 30 anos, usava blusa de moletom cinza e calça jeans. Outro criminoso era magro, negro, tinha aproximadamente 1,80 m, também com idade aparente entre 20 e 30 anos e usava camiseta vermelha, calça jeans e tênis preto.

A vítima foi procurada pela reportagem, mas preferiu não comentar o ocorrido. A Polícia Civil também não informou o andamento da investigação. Os assaltantes não foram localizados.