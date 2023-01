Banco do Povo tem aumento de 230% nos empréstimos em Sumaré

Autônomos, manicures, barbeiros e comerciantes de pequeno porte foram os principais perfis de clientes atendidos pelo Banco do Povo de Sumaré em 2022. O valor concedido em empréstimos cresceu 230%, na comparação com 2021. Os dados foram divulgados pela prefeitura na última semana.

Foram firmados 37 contratos, número 76% maior do que os 21 empréstimos concedidos em 2021. Naquele ano foram liberados R$ 189,8 mil em financiamentos, enquanto que em 2022 o órgão emprestou R$ 625,2 mil.

O secretário do Desenvolvimento Econômico, Gustavo Caron, atribui a procura de valores maiores ao trabalho de corpo a corpo que está sendo feitos pelos agentes, até os pequenos e médios empresários que têm procurado uma alternativa para melhorar os negócios. “São pessoas que precisam de um ‘empurrãozinho’ para o início da atividade ou crescimento”, diz.

O prefeito Luiz Dalben (Cidadania), em nota, cita que “o crescimento é reflexo de um trabalho integrado da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio do Desenvolve Sumaré, com outras pastas do município e órgãos como o Sebrae”.

Segundo ele, Sumaré tem se destacado entre as cidades da região na geração de emprego e renda, e na criação de novos negócios de microempreendedores e empreendedores individuais.

AÇÃO. O Banco do Povo é um programa do Governo de São Paulo em parceria com a prefeitura, que tem como objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico e a criação de oportunidades, fortalecendo as micro e pequenas empresas.

Em Sumaré, a sede está localizada na Rua Justino França, número 143, na região central. O programa oferece créditos de até R$ 21 mil a juros entre 0,35% e 1% ao mês, com parcelas em 36 vezes e 90 dias de carência para o primeiro pagamento. O órgão possui condições especiais para mulheres empreendedoras.

O valor total disponível para crédito é de R$ 3,5 milhões. Os empréstimos podem ser utilizados para compra de mercadorias, matérias-primas, equipamentos, estrutura física, insumos e materiais de construção.