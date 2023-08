Baep prende integrante de facção cearense em Sumaré

Durante a ocorrência foram apreendidos um caderno com anotações do tráfico e porções de maconha e haxixe

O mandado foi expedido pela 2° Vara Criminal de Fortaleza (CE) e cumprido pelos policiais do Baep - Foto: 10º Baep - Divulgação

Policiais do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), cumpriram um mandado de prisão e prenderam em Sumaré neste domingo (13), um homem de 28 anos, integrante da Facção Criminosa G.D.E (Guardiões do Estado), considerada a segunda maior nos presídios e ruas do Ceará.

Segundo informações do batalhão, por volta de 09h30, os policiais foram cumprir a ordem judicial contra o investigado. Ele foi abordado em uma casa da Rua Bento Aparecido Rohwedder, no Parque Residencial Virgínio Basso. Ao ver os policiais, o integrante da facção quebrou o celular, tentou fugir, identificou-se como outra pessoa e apesar disso, foi detido.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No imóvel, os policiais encontraram ainda um caderno com anotações do tráfico e na laje, porções de maconha e haxixe.

Contra o integrante da facção havia um processo por tráfico de drogas em 2016. O mandado foi expedido pela 2° Vara Criminal de Fortaleza (CE) e cumprido neste domingo pelos policiais do Baep. O homem deverá cumprir a sua pena de nove anos de reclusão.