Baep prende ‘gerente’ do tráfico na Ocupação Vila Soma, em Sumaré

Policiais Militares do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), prenderam na noite desta terça-feira (24), por volta de 22h, um jovem de 19 anos, que declarou ser o gerente do tráfico na Ocupação Vila Soma, em Sumaré.

Jovem afirmou ser gerente de uma biqueira; os entorpecentes estavam em sua casa – Foto: 10° BAEP / Divulgação

De acordo com o Baep, policiais faziam patrulhamento pela Rua Salve Jorge, quando viram um jovem em atitude suspeita e decidiram abordá-lo. Com ele encontraram R$ 50 e, próximo ao local onde ele estava, os policiais encontraram um kit com 30 porções de maconha.

Ao ser indagado, o jovem confessou o tráfico e afirmou ser “gerente” de uma biqueira na Ocupação Vila Soma. Ao ser questionado sobre a existência de mais drogas, ele confessou que haviam mais entorpecentes em sua residência.

No imóvel, os militares encontraram 157 porções de haxixe (subespécie de maconha) e mais 10 porções maiores do mesmo entorpecente; 300 porções de maconha, meio tijolo, um pedaço maior e 20 pedaços menores também de maconha; 30 porções de crack e 27 microtubos de cocaína.

Além das drogas, também encontraram R$ 298 em espécie, duas balanças de precisão, dois rádios comunicadores e materiais para embalo dos entorpecentes.

Ele foi levado ao plantão da cidade, onde foi autuado por tráfico de drogas.