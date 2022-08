Baep prende acusado de dupla tentativa de homicídio em Sumaré

Rapaz de 23 anos esfaqueou sua ex-mulher e um colega de trabalho dela em outubro do ano passado

Policiais militares do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) de Piracicaba, prenderam um rapaz de 23 anos, no Jardim Denadai, em Sumaré, na tarde desta quarta-feira (17).

Ele teve a prisão decretada pelas tentativas de homicídio da ex-mulher, uma estudante de 25 anos, que foi atingida por 17 facadas, e de um colega de trabalho dela, que foi esfaqueado na cabeça, pescoço, tórax e costas. Ambos sobreviveram.

De acordo com o Baep, uma equipe realizava patrulhamento no bairro, quando foi checar uma denúncia anônima e conseguiu deter o foragido da Justiça. Ele foi levado ao 4° Distrito Policial e depois transferido para a Cadeia Pública de Sumaré, até ser apresentado à audiência de custódia.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O crime ocorreu em 14 de outubro de 2021. As vítimas estavam em um ponto de ônibus, no Jardim Bela Vista, em Sumaré, quando o agressor saiu de um matagal com uma faca em punho.

O suspeito esfaqueou a mulher seguidas vezes e só parou porque acreditava que ela estava morta, de acordo com depoimento do colega dela. Ele também foi golpeado com facadas.

Enquanto recebiam atendimento médico, mesmo feridas, as vítimas conseguiram confirmar a identidade do agressor. O suspeito foi investigado pela Polícia Civil e acabou tendo o mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça.

Na semana anterior ao crime, a mulher já tinha procurado a polícia para pedir medida protetiva contra o suspeito, que não aceitava o fim do relacionamento.

Ela conviveu com o agressor por quatro anos e tem uma filha com ele. No entanto, estava separada há um mês. A mulher afirmou ainda que já tinha sido agredida outras vezes, mas nunca denunciou o companheiro, porque ele é pai de sua filha, que tinha apenas um ano, na época.