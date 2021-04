Baep localiza seringa com canabidiol com adolescente de 14 anos em Sumaré

Adolescente de 14 anos teria confessado que atuava como "olheiro da biqueira" no Parque Salerno

Um adolescente de 14 anos foi apreendido na tarde de sexta-feira (2) com três seringas com Canabidiol, no Jardim Salerno, em Sumaré. Após ser capturado pelo 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), ele teria dito que estava na função de “olheiro da biqueira”.

Drogas encontradas com a ajuda de cão de faro em Sumaré – Foto: 10° Baep / Divulgação

O canabidiol é um princípio ativo da maconha, tem seu uso permitido como medicamento para várias doenças e sua aplicação é feita justamente com uma seringa. Só que, no local da abordagem, a polícia notou que tratava-se de um ponto de venda de drogas.

Foram encontradas ainda 81 porções de maconha, 97 porções de cocaína e mais 24 microtubos com cocaína em uma mochila. Os agentes chegaram ao local às 13h40, quando estavam em patrulhamento.

Em abordagem, a polícia descobriu que o menor tinha um rádio comunicador em sua bermuda – ele teria dito que era “olheiro da biqueira” e que recebia R$ 50 por dia para a “função” que exercia. As drogas foram achadas depois, com a ajuda do cão de fato Baruch.

O adolescente foi levado ao plantão policial de Sumaré para o registro de um boletim de ocorrência de apreensão de menor – ele foi liberado após a sua mãe se apresentar ao plantão policial.

