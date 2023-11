Baep apreende 7 kg de drogas, arma, munições e dinheiro do tráfico

Policiais militares do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) apreenderam mais de 7 kg de entorpecentes, entre maconha e cocaína, um revólver, munições e R$ 8,2 mil de dinheiro do tráfico, em ação no bairro Santa Maria, em Sumaré, na última quinta-feira (23). Ninguém foi preso.

Drogas, revólver e outros objetos foram apreendidos pelo Baep – Foto: 10º Baep / Divulgação

De acordo com a Polícia Militar, os militares receberam informações sobre a localização de um celular que teria sido furtado ou roubado. O endereço apontava para a Rua Polônia, no Santa Maria.

Por volta de 17h30, eles foram averiguar o local e, ao chegarem, viram o suspeito, que conseguiu fugir a pé.

Dentro do imóvel, o celular não foi encontrado, entretanto, havia no espaço objetos utilizados para o preparo e fracionamento de drogas, além de 2,2 kg de maconha, 5,10 kg de cocaína, um revólver calibre 32, seis cartuchos de munição, R$ 8,2 mil, um outro celular, um caderno com anotações do tráfico e duas balanças digitais.

Os militares fizeram buscas ao suspeito pelo bairro, mas ele não foi localizado. Apesar disso, familiares foram abordados e, com isso, os PMs conseguiram ao menos a identificação do suspeito.