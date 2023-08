Baep apreende 15 kg de maconha em área verde usada como depósito de drogas em Sumaré

Entorpecente estava em tambores enterrados e foi encontrado em três pontos, com a ajuda do cão Yran

Maconha e crack foram apreendidos durante a ação dos militares - Foto: Baep / Divulgação

Policiais militares do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) apreenderam nesta sexta-feira (4), no Jardim Picerno, em Sumaré, 15 kg de maconha e porções de crack em uma área verde usada como depósito de drogas. Ninguém foi preso.

A apreensão aconteceu durante patrulhamento do Baep com cães. Ao realizar buscas em uma área de mata, local já conhecido no meio policial por tráfico de drogas, agentes encontraram com a ajuda do cão Yran, dentro de um tambor plástico enterrado, vários tabletes de maconha.

O animal apontou ainda outro local a cerca de 15 metros de distância do primeiro ponto, onde policiais se depararam com outro tambor enterrado com maconha e crack.

Em um terceiro local, um arbusto, foi encontrado uma mochila também com drogas já embaladas para o comércio. Os entorpecentes foram apresentados no 2º DP (Distrito Policial) de Sumaré.