Avó e neta são feitas reféns de adolescentes que invadiram casa em Sumaré

Uma mulher de 62 anos e a neta dela de 25 anos passaram momentos de tensão após serem rendidas por dois adolescentes que invadiram a casa da família no Parque Residencial Casarão, em Sumaré, na noite deste domingo (16). As vítimas permaneceram em poder dos menores infratores por aproximadamente 30 minutos. Ambos fugiram, mas foram localizados pela Polícia Militar.

Segundo a PM, por volta das 21h30, os policiais faziam patrulhamento de rotina no cruzamento da Rua Ângelo Ongaro com a Avenida Rebouças, quando foram abordados pela mulher que contou sobre o assalto. Ela relatou que dois assaltantes que aparentavam ser adolescentes entraram na casa dela e depois fugiram levando dois celulares.

Ela disse as características de ambos e afirmou que eles fugiram em direção ao Corpo de Bombeiros Municipal. Os suspeitos foram localizados na Rua Vinicius de Moraes. Ao perceberem a aproximação dos policiais, um deles entrou em uma farmácia e outro começou a caminhar no sentido a Rua Primo Favaro.

Os dois foram abordados e revistados. Mas não portavam nada de ilícito. No entanto, de acordo com os policiais, os menores acabaram confessando que deixaram os celulares das vítimas em cima de uma lixeira na Rua Ediberti Biondo. Os PMs foram ao local informado e encontraram os aparelhos.

Os dois adolescentes foram levados ao plantão policial e ambos permaneceram custodiados até serem apresentados à Vara da Infância e Juventude para acompanhamento do caso.

O ROUBO

A mulher foi ouvida na delegacia. Ela relatou apenas que estava em casa acompanhada da neta, quando entraram. As duas ficaram em poder dos assaltantes até que eles fugiram do local levando os celulares. As circunstâncias sobre o roubo serão apuradas, posteriormente, pela Polícia Civil.