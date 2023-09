Avó denuncia, e mãe é presa em Sumaré por largar filhos em condições insalubres

Uma auxiliar de logística de 29 anos foi presa nesta quinta-feira (14), após ser acusada de deixar os filhos de 7 e 10 anos na moradia da família em situação insalubre, no Condomínio Emílio Bosco, na região do Matão, em Sumaré. A própria avó materna procurou o 4º Distrito Policial para fazer a denúncia.

A mãe das crianças chegou a ser autuada em flagrante por abandono de incapaz, mas foi solta após o pagamento de fiança no valor de R$ 1,5 mil. Segundo a Polícia Civil, no local não havia alimentos para as crianças, elas bebiam água da torneira e grande quantidade de fezes de gatos e baratas foram encontradas no apartamento.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, os garotos só tinham acesso a comida na escola, enquanto que a mãe se alimentava na empresa onde trabalha. O Conselho Tutelar já tinha advertido a auxiliar, um dia antes, sobre as condições das crianças.

Após ser presa, a mãe das crianças conseguiu um emprésito da empresa onde atua, pagou a fiança estipulada em R$ 1,5 mil e foi liberada. Já as crianças foram entregues aos cuidados da avó materna, com quem devem ficar enquanto a Vara da Infância e Juventude acompanha o caso.